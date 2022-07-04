Сняла тряпицу и поманила: Ида Галич показала бомбическую фигуру в купальнике из тесемок

32-летняя ведущая и блогер Ида Галич никогда не была худышкой. Однако после развода с Аланом Басиевым плотно взялась за формирование тела своей мечты.

Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль»

Звезда на деле доказала, что вылепить роскошную фигуру можно даже после родов, ведь малыша Леона она родила в феврале 2020 года.

В личном блоге Ида Галич разместила видео, на котором срывает с бедер тряпицу и показывает стройное тело в бикини, которое почти полностью состояло из тесемок. Знаменитость для особой эффектности поманила публику рукой.