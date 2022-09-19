«Сняла 3D-ресницы и тоналку смыла! На расслабоне»: 51-летняя Кудрявцева заснялась на отдыхе, забыв про умытое лицо

Лера Кудрявцева большая любительница кукольного макияжа — длинные нарощенные реснички, пудра, блестки, тени, подводка для глаз, румяна, помада... Это список можно продолжать и продолжать. Особое внимание жена хоккеиста Игоря Макарова уделяет своему внешнему виду. И правильный грим играет в имидже теледивы не последнюю роль. Все-таки Лера часто мелькает на ТВ.

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А вот на отдыхе Кудрявцева казалось бы забыла о том, что она позировала с умытым лицом без макияжа. Ведущая программы «Звезды сошлись» покрасовалась на честном снимке без фотошопа.