«Снял квартиру в Москве и предложил жить вместе»: молодая жена Петренко выдала правду о романе с ним

Игорь Петренко - многодетный отец. У него пятеро детей: старшие сыновья Матвей и Корней от бывшей жены Екатерины Климовой, еще у актера есть три дочери от Кристины Бродской - София-Каролина, Мария и Ева. Петренко приходится много сниматься в кино, чтобы прокормить большую семью. При этом Игорь задолжал кругленькую сумму по алиментам Екатерине Климовой на старших детей.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль»

С нынешней женой Игорь Петренко сошелся не сразу. В эфире программы Бориса Корчевникова «Судьба человека», куда Кристина Бродская пришла поддержать мужа, она призналась, что не могла понять некоторых действий своей второй половинки. Так, Игорь, к примеру, мог на время пропасть. Он то звонил, то исчезал со всех радаров. Это очень волновало Бродскую, которая уже влюбилась в Игоря.