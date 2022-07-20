Снова завидный жених: от Александра Домогарова ушла любовница

Актер Александр Домогаров расстался со своей любовницей Татьяной Степановой, с которой был вместе последние десять лет.

По словам знакомой Степановой, танцовщица натерпелась около актера за последние годы. Именно на танцовщице был весь быт совместной жизни с Домогаровым.

«Таня отказалась от штампа в паспорте и от детей. Александр Юрьевич не хочет жениться и даже не хочет назвать Татьяну своей невестой», - рассказала знакомая танцовщицы.

Сейчас Татьяна Степанова, которой 36 лет, счастлива в отношениях с новым молодым человеком. Она считает, что Домогаров просто не создан для создания семьи, сообщает eg.ru.

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Напомним, что Александр Домогаров несколько раз неудачно женился. Каждый раз его разводы сопровождались крупными скандалами.