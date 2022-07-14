Снова за старое? Бритни Спирс заблокировала движение по автостраде в Лос-Анджелесе

Певица Бритни Спирс снова попала в неприятный инцидент на дороге. Вечером 12 июля она ехала по автостраде 101 в Лос-Анджелесе на своем белом «мерседесе», когда у нее неожиданно (серьезно?) закончился бензин.

Около 22 часов местная полиция получила звонок о том, что дорогой автомобиль заблокировал третью полосу движения одной из самых оживленных автострад Калифорнии. Когда стражи порядка прибыли на место, Бритни сидела на заднем сиденье машины другого водителя. Она сообщила полицейским, что у нее закончился бензин во время вождения, и ее машина остановилась посреди шоссе.

Как сообщает издание TMZ, один из копов сел за руль автомобиля Бритни и отогнал его в безопасное место. Для этого пришлось временно заблокировать движение на автостраде. Затем полиция дождалась, пока на место не приехал муж певицы Сэм Асгари и не забрал ее домой. Артистка поблагодарила стражей порядка и сообщила, что с ней все хорошо.

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Напомним, в 2007 году госпоже Спирс предъявили обвинения за оставление места ДТП и вождение автомобиля с недействительными в штате Калифорния правами. Певице грозил тюремный срок, но позже все обвинения с нее сняли. Это был как раз тот период алкогольных и наркотических срывов, после которого Бритни на 13 лет попала под юридическую опеку своего отца и не могла пользоваться своими деньгами.