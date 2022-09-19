Снова вместе, снова любят: Ивлеева и Элджей поцеловались на глазах у всех

Развод Насти Ивлеевой и Алексея Узенюка, наиболее известного как рэпер Элджей, стал настоящей сенсацией в 2021 году. Пара сделала признание на страницах глянцевого журнала и, кажется, поставила точку в своих отношениях. Но на днях поклонники стали свидетелями очередного подтверждения, что у звезд вновь совместная личная жизнь.

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Ивлеева побывала на концерте Элджея, оказавшись с ним на одной сцене и снимая на видео выступление и танцпол. Символично, что играла песня, которую рэпер писал специально в честь своей возлюбленной, - «360». В какой-то момент парочка сблизилась и начала целоваться под бурные восторги зрителей, сообщает сайт «А теперь внимание».

Это было настолько нежно, а сам рэпер признался, что Настя - его любимый блогер, что публика теперь не сомневается - у пары ренессанс в отношениях.