Снова вместе? Изменявший жене Птаха воссоединился с ней на крестинах дочери

Жена рэпера Птахи (настоящее имя — Давид Нуриев), устав от бесконечных измен, решила поставить точку в их отношениях и подала на развод. Однако не успели супруги официально расторгнуть брак, как вновь были замечены в компании друг друга.

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Экс-солист группы Centr посетил один из московских храмов вместе с женой Ланой и их четырехмесячной дочкой Сияной. Возлюбленные совершили таинство крещения наследницы.

«СтарХит» отмечает, что родители выглядели абсолютно счастливыми, а с их лиц не сходила улыбка. Выходя из храма, Птаха крепко прижал к себе Сияну, пытаясь успокоить разволновавшуюся малышку.