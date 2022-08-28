Снова вместе? Изменявший жене Птаха воссоединился с ней на крестинах дочери

Жена рэпера Птахи (настоящее имя — Давид Нуриев), устав от бесконечных измен, решила поставить точку в их отношениях и подала на развод. Однако не успели супруги официально расторгнуть брак, как вновь были замечены в компании друг друга.
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Экс-солист группы Centr посетил один из московских храмов вместе с женой Ланой и их четырехмесячной дочкой Сияной. Возлюбленные совершили таинство крещения наследницы.
«СтарХит» отмечает, что родители выглядели абсолютно счастливыми, а с их лиц не сходила улыбка. Выходя из храма, Птаха крепко прижал к себе Сияну, пытаясь успокоить разволновавшуюся малышку.
Ранее жена Птахи вынесла сор из избы. В своих соцсетях девушка написала, что устала на протяжении 9 лет терпеть измены мужа и надеяться, что он когда-либо исправится, и подала на развод.