Снова отличился: Борис Гребенщиков назвал атмосферу в России ядовитой

Борис Гребенщиков, обосновавшийся в Великобритании, не раз высказывался о происходящем на Украине в негативном ключе. Не раз доставалось от него и коллегам, оставшимся в России.

На этот раз он вновь отрицательно охарактеризовал Родину, дав определение атмосфере, царящей в ней в настоящее время.

«В России сейчас немножко ядовитая атмосфера. Откровенно ядовитая атмосфера лжи, атмосфера ненависти, атмосфера неприятия всего остального мира и отношения того, что есть зарубеж. Страшное слово «зарубеж». Какой, блин, рубеж? Если у тебя в голове есть рубеж, все, твое место в лагере», — убежден музыкант.

Гребенщиков — не единственный, кто, уехав из страны, поливает грязью страну. Продолжают поносить Родину и Татьяна Лазарева, а также Андрей Макаревич.

Источник: YouTube-канал "А поговорить?"