«Снова на пляж»: Леша Самсонов из «Дома-2» показал вторую красавицу-жену

Бывший участник «Дома-2» Алексей Самсонов счастлив во втором браке с женой Марией. Супруга Леши Самсонова — блондинка, обладающая модельной внешностью. Ранее Мария была женой футболиста, и от первого брака у нее есть дочка.
Леша Самсонов сумел поладить с падчерицей и наладить общение с сыном Мироном от брака с Юлией Щаулиной.
Сейчас вместе с сыном и женой Марией Леша Самсонов находится в родном городе Волгограде. Семейство приехало сюда отдохнуть и покупаться в Волге.
В микроблоге Леша Самсонов поделился снимком с пляжа, который находится на левом берегу Волги.
Леша Самсонов и его жена Мария. Фото: соцсети
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«Всем доброе утро. Ну а мы снова на пляж», — подписал кадр с женой Леша Самсонов.
Поклонники Самсонова тут же сделали комплименты его супруге Марии, заявив, что та — настоящая красавица.