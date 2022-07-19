«Снова на пляж»: Леша Самсонов из «Дома-2» показал вторую красавицу-жену

Бывший участник «Дома-2» Алексей Самсонов счастлив во втором браке с женой Марией. Супруга Леши Самсонова — блондинка, обладающая модельной внешностью. Ранее Мария была женой футболиста, и от первого брака у нее есть дочка.

Леша Самсонов сумел поладить с падчерицей и наладить общение с сыном Мироном от брака с Юлией Щаулиной.

Сейчас вместе с сыном и женой Марией Леша Самсонов находится в родном городе Волгограде. Семейство приехало сюда отдохнуть и покупаться в Волге.

В микроблоге Леша Самсонов поделился снимком с пляжа, который находится на левом берегу Волги.