Снизу выпало: Бузова перетянула грудь перекрестным топом, но избежать конфуза не удалось

Телеведущая и певица Ольга Бузова, несмотря на свой плотный график, практически круглосуточно в Сети. Звезда старается публиковать каждый свой шаг, наряд или мнение, и подписчики не проходят мимо, стараясь оценить честность любимицы.

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На этот раз Бузова показала свой пятничный наряд, в котором отправилась в московский ресторан. Она облачилась в минималистичный топ, состоящий их перекрещивающихся на груди лент с завязками на спине, и длинную юбку с разрезом. Топ Бузова затянула в декольте потуже, но избежать конфуза не удалось: пока Ольга дефилировала на камеру, демонстрируя себя со всех сторон, одна грудь так и норовила выскочить снизу.