А снизу – ничего? Юлия Михалкова в лифе с тесемками прикрыла бедра рубашкой

Звезда телевидения, экс-участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова сразила наповал подписчиков в своем микроблоге. Красавица опубликовала фото, на котором позирует полуодетой.

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Верх от купальника – черный лиф от бикини с длинными тесемками – красиво подчеркнул бюст актрисы. А вот низ Михалкова прикрыла бедрами, как будто под ним ничего нет. Звезда позировала на берегу и вызвала у поклонников ассоциации с нимфой.