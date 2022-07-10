Снимут и не заметите! Теперь клиентам «Сбербанка» нужно быть осторожными!

«Сбербанк» ввел новые правила за переводы на карты других банков. С клиентов, которые решили пополнить счета иных финансовых организаций ожидает сюрприз - 1,25% комиссии.

На сайте «Сбербанка» сообщается, что эта сумма не может быть менее 30 рублей, ее максимум - 150 рублей за операцию. Это касается абсолютно всех клиентов банка.

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Уточняется, что избежать финансовых потерь можно, если переводить через Системы быстрых платежей. Это можно сделать без комиссии, если переводить до 100 тысяч рублей в месяц. Клиентам банка без процентов списания в «Сбербанк Онлайн» можно отправлять друг другу до 50 тысяч рублей в месяц.

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