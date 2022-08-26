Снимки Жерара Пике с молодой подружкой разбили сердце Шакиры

Певица Шакира страдает после расставания с футболистом Жераром Пике. На днях испанский канал Telecinco опубликовал кадры, как спортсмен посетил концерт в компании со своей новой подружкой — 23-летней моделью Кларой Чиа. Инсайдер рассказал, что эти снимки разбили Шакире сердце.
«Она счастлива, что у нее есть дети, на которых она может опереться, поскольку для нее это тяжелое время», — добавил источник, близкий к певице.
Напомним, звездная пара жила в гражданском браке почти 12 лет и распалась в июне этого года. У них есть двое сыновей 9-летний Милан и 7-летний Саша. И сейчас бывшие возлюбленные решают вопрос об опеке. Сообщается, что их спор уже стал «грязным».
«Она просто хочет лучшего для детей и старается, чтобы они не слышали и не видели весь этот негатив в новостях о ней», — говорит источник издания Us Weekly.
Добавим, что футболист на десять лет младше певицы. Еще до расставания его нередко подозревали в изменах Шакире.