Снимки Жерара Пике с молодой подружкой разбили сердце Шакиры

Напомним, звездная пара жила в гражданском браке почти 12 лет и распалась в июне этого года. У них есть двое сыновей 9-летний Милан и 7-летний Саша. И сейчас бывшие возлюбленные решают вопрос об опеке. Сообщается, что их спор уже стал «грязным».

«Она просто хочет лучшего для детей и старается, чтобы они не слышали и не видели весь этот негатив в новостях о ней», — говорит источник издания Us Weekly.

Добавим, что футболист на десять лет младше певицы. Еще до расставания его нередко подозревали в изменах Шакире.