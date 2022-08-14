Снимала Фахрийе Эвджен? Бурак Озчивит предстал с рыжеволосым сыном Караном на морской прогулке

Звезда сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит в браке с известной актрисой Фахрийе Эвджен воспитывает сына Карана.
Малышу в апреле исполнилось три года. Поклонники сходятся во мнении, что мальчик очень похож на своего знаменитого папу.
В микроблоге Бурак Озчивит периодически делится фотографиями сына, чтобы порадовать своих фанатов.
На этот раз Бурак Озчивит разместил снимок, который был сделан во время морской прогулки.
«Мы со львом идем к горизонту», - подписал кадр Бурак Озчивит.
На фото Бурак Озчивит и его сын смотрят вдаль. Судя по всему, снимок сделала мама Карана, жена Бурака Озчивита, актриса Фахрийе Эвджен. Пара старается проводить выходные вместе.
Поклонники отметили, что за последнее время Каран заметно подрос, а его волосы посветлели и стали рыжими.
Бурак Озчивит с сыном Караном. Фото: соцсети
Напомним, на днях появились слухи о том, что Бурак Озчивит и Фахрийе Эвджен разводятся. Пара поспешила опровергнуть эту информацию, поделившись совместным снимком.