Снимала Фахрийе Эвджен? Бурак Озчивит предстал с рыжеволосым сыном Караном на морской прогулке

Звезда сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит в браке с известной актрисой Фахрийе Эвджен воспитывает сына Карана.

Малышу в апреле исполнилось три года. Поклонники сходятся во мнении, что мальчик очень похож на своего знаменитого папу.

В микроблоге Бурак Озчивит периодически делится фотографиями сына, чтобы порадовать своих фанатов.

На этот раз Бурак Озчивит разместил снимок, который был сделан во время морской прогулки.