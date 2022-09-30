Снимается продолжение «Приключений Электроника»

Братья Торсуевы, когда-то исполнившие главные роли в советском приключенческом фильме «Приключения Электроника», побывали на кинофестивале «Золотой Феникс» в Смоленске. Сейчас им по 56 лет, и их приезд вызвал ажиотаж: Электроника все отлично помнят и до сих пор любят.

Оказалось, что поклонники, из которых вскоре выстроилась очередь, чтобы сфотографироваться со звездами, прекрасно различают близнецов: Юрий Торсуев сыграл нерадивого школьника Сережу Сыроежкина, а Владимир Торсуев — «правильного» робота Электроника.

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Они не грустят от того, что стали заложниками одной роли: вообще-то они снимались и в других фильмах, не только в «Электронике». И сейчас продолжают сниматься.