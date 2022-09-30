Снимается продолжение «Приключений Электроника»

Братья Торсуевы, когда-то исполнившие главные роли в советском приключенческом фильме «Приключения Электроника», побывали на кинофестивале «Золотой Феникс» в Смоленске. Сейчас им по 56 лет, и их приезд вызвал ажиотаж: Электроника все отлично помнят и до сих пор любят.
Оказалось, что поклонники, из которых вскоре выстроилась очередь, чтобы сфотографироваться со звездами, прекрасно различают близнецов: Юрий Торсуев сыграл нерадивого школьника Сережу Сыроежкина, а Владимир Торсуев — «правильного» робота Электроника.
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Они не грустят от того, что стали заложниками одной роли: вообще-то они снимались и в других фильмах, не только в «Электронике». И сейчас продолжают сниматься.
«Сразу в двух необычных проектах. Снимается продолжение фильма «Приключения Электроника», где наши герои повзрослели. Но об этом пока рано говорить. Поверьте, это очень интересный проект.
А еще есть «Брат 3» Валерия Переверзева. Про него чего только не говорят, заранее ругают, но работа очень интересная. Мы вас еще удивим. Мы там с моим братом Владимиром снимаемся», — рассказал Юрий Торсуев корреспонденту издания «МК».