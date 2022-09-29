«Снимаем интригу сезона»: Подольская в мерцающем платье с откровенным декольте блеснула прелестями

29 сентября певица поделилась новыми кадрами. Она призналась, что находится на съемках. Наталья предстала в невесом платье с пайетками золотистого цвета. Она не скрыла откровенное декольте. Артистка блеснула своими прелестями, дефилируя на камеру. Наряд на запах дополняли каблуки и романтичная укладка.

«Снимаем интригу сезона», — написала она.

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