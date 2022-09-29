«Снимаем интригу сезона»: Подольская в мерцающем платье с откровенным декольте блеснула прелестями

Наталья Подольская является известной исполнительницей. Она уже около 20 лет выступает на сцене и может похвастаться тем, что выпустила три альбома и ездила на «Евровидение». Рядом с ней находится муж Владимир Пресняков. Многие считают их одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе.
Примечательно, что у пары растут сыновья: семилетний Артемий и годовалый Иван. Наталья успевает строить карьеру и уделять время наследникам. Муж также помогает ей в воспитании детей. Недавно артистка даже запустила шоу «Ваша Наташа», где обсуждает воспитание малышей. При этом Подольская всегда следит за тем, как выглядит и не перестает удивлять подписчиков.
29 сентября певица поделилась новыми кадрами. Она призналась, что находится на съемках. Наталья предстала в невесом платье с пайетками золотистого цвета. Она не скрыла откровенное декольте. Артистка блеснула своими прелестями, дефилируя на камеру. Наряд на запах дополняли каблуки и романтичная укладка.
«Снимаем интригу сезона», — написала она.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит 40-летняя артистка. Жена Преснякова сразила многих своей фигурой.
«Ну просто красотка! Какие ноги», «Ого, вот это декольте», «Выглядите такой хрупкой», «Очень смело», «Такая вы хорошенькая», «Вау, вот это фигурка», — прокомментировали пост подписчики.