Сначала президента, потом маму: Николай Басков опубликовал поздравления ко дню рождения

Российский певец Николай Басков поздравил с днем рождения сразу двух важных для него людей. Первым, кому были адресованы поздравления на странице артиста в соцсети, стал президент России Владимир Путин, отмечающий 7 октября свое 70-летие. Николай записал для него видеопоздравление.

«Уважаемый Владимир Владимирович, примите самые теплые поздравления с днем рождения. Очевидно, что нет труднее служения, чем управлять Россией — огромной страной, великой державой, которая объединяет большое количество национальностей и культур. Хочу от всего сердца пожелать вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, сил и стойкости духа», - сказал певец.

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