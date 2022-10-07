Сначала президента, потом маму: Николай Басков опубликовал поздравления ко дню рождения

Российский певец Николай Басков поздравил с днем рождения сразу двух важных для него людей. Первым, кому были адресованы поздравления на странице артиста в соцсети, стал президент России Владимир Путин, отмечающий 7 октября свое 70-летие. Николай записал для него видеопоздравление.
«Уважаемый Владимир Владимирович, примите самые теплые поздравления с днем рождения. Очевидно, что нет труднее служения, чем управлять Россией — огромной страной, великой державой, которая объединяет большое количество национальностей и культур. Хочу от всего сердца пожелать вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, сил и стойкости духа», - сказал певец.
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Следующее поздравление было адресовано маме Баскова.
«Дорогая моя мама! С днём рождения, моя красавица! Оставайся всегда такой прекрасной, цвети, сияй, вдохновляй и радуй! Желаю тебе крепкого здоровья, гармонии и долгих лет! Люблю тебя всей душой!», - написал артист.
Он опубликовал в соцсети фотографию, на которой они с мамой запечатлены вместе. К поздравлениям артиста в комментариях под этим снимком присоединились многие знаменитости - Виктория Лопырева, Наташа Королева, Валерия, Алсу, Анна Семенович, Вячеслав Манучаров, а также просто поклонники «золотого голоса России». Все они отметили, как потрясающе и как молодо выглядит родительница Николая.
Елене Николаевне Басковой сегодня исполнилось 67 лет, она лишь немного старше президента России. Сам Коля на следующей неделе будет отмечать свое 46-летие.
Николай Басков и его прекрасная мама. Фото: соцсети