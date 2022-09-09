«Сначала она меня бесила»: Кудрявцева вспомнила о вражде с Собчак

В нулевых Ксения Собчак частенько критиковала своих коллег по шоу-бизнесу. Доставалось от светской львицы и Лере Кудрявцевой. Однажды журналистка даже назвала телеведущую «лохушкой».
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Спустя годы Лера прокомментировала свое отношение к таким высказываниям Ксении в программе «Нулевые. Блеск и нищета гламура», которая выйдет в эфир в субботу, 10 сентября в 16:00 на «Муз-ТВ».
«У нас с ней были разные этапы. Сначала она меня раздражала, потом бесила, а потом я поняла: да хорошая она девка, на самом деле, умная и пробивная», — поделилась Кудрявцева.