«Сначала она меня бесила»: Кудрявцева вспомнила о вражде с Собчак

Телеведущие долгое время не ладили.
Лера Кудрявцева и Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Лера Кудрявцева и Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

В нулевых Ксения Собчак частенько критиковала своих коллег по шоу-бизнесу. Доставалось от светской львицы и Лере Кудрявцевой. Однажды журналистка даже назвала телеведущую «лохушкой». 

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Спустя годы Лера прокомментировала свое отношение к таким высказываниям Ксении в программе «Нулевые. Блеск и нищета гламура», которая выйдет в эфир в субботу, 10 сентября в 16:00 на «Муз-ТВ».

«У нас с ней были разные этапы. Сначала она меня раздражала, потом бесила, а потом я поняла: да хорошая она девка, на самом деле, умная и пробивная», — поделилась Кудрявцева.

 

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