«Сна нет»: Бузова в постели томно прикрылась плюшевым медведем

Поющая телеведущая Ольга Бузова на связи с подписчиками 24 часа в сутки семь дней в неделю. Недавно в Сочи она пропала из Сети, но фолловеры уже забили тревогу – такое с ней за последний год наблюдалось впервые. Поэтому когда звезда запостила снимок после полуночи, никто не удивился.

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В Сеть Бузова вышла из спальни. Красотка, прижимая к себе плюшевого медведя, прикрыла прелести и томно посмотрела в камеру. Оказалось, она не может уснуть.

«Когда подъем в 6.30, ты с 00.00 уже в кровати, но сна нет от слова «вообще» - написала звезда.

График у Бузовой и вправду очень насыщенный, поэтому отсутствие сна может сказаться на ее настроении. Поклонники пожелали ей поскорее уснуть и отдохнуть.