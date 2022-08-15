«Смугленький, реснички веером! Красавчик у Аллы растет»: сын Пугачевой с книжкой уселся в гостиной юрмальской виллы под надзором Галкина

Алла Пугачева взяла на себя все заботы о двойняшках Гарри и Лизе. При этом шоумен Максим Галкин также старается участвовать в воспитании детей. После гастролей в Эстонии юморист уделил время двойняшкам, поинтересовавшись, читают ли они книги, которые им задали учителя на лето.

Юморист запечатлел сынишку с учебником в руках, однако рвения к чтению Гарри не проявил. Зато Лиза выглянула со второго этажа, поведав, что она читает Куприна «Белый пудель».

Ну а поклонники обратили внимание на то, что Гарри все больше становится похож на Филиппа Киркорова.