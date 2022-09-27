«Смугленькая проказница! На деда Никиту похожа»: Михалкова показала единственную дочку Лидушу в пижаме за уроками

Анна Михалкова — многодетная мама. От бизнесмена Альберта Бакова она родила троих детей: сыновей Андрея и Сергея, а также дочку Лидию, которой девять лет. Она учится в школе. Старшие отпрыски Анны Михалковой уже взрослые и самостоятельные.

Так, дочка режиссера Никиты Михалкова посетовала на то, что ей до сих пор приходится учить английский. Причем делает она это уже в пятый раз. Когда-то актриса помогала с языками своей сестренке Надежде Михалковой, потом делала уроки с сыновьями, а теперь и с дочкой. Ну и, конечно, сама актриса тоже учила английский. Так что из года в год Анна проходит одну и ту же школьную программу.

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