«Смугленькая проказница! На деда Никиту похожа»: Михалкова показала единственную дочку Лидушу в пижаме за уроками

Анна Михалкова — многодетная мама. От бизнесмена Альберта Бакова она родила троих детей: сыновей Андрея и Сергея, а также дочку Лидию, которой девять лет. Она учится в школе. Старшие отпрыски Анны Михалковой уже взрослые и самостоятельные.
Так, дочка режиссера Никиты Михалкова посетовала на то, что ей до сих пор приходится учить английский. Причем делает она это уже в пятый раз. Когда-то актриса помогала с языками своей сестренке Надежде Михалковой, потом делала уроки с сыновьями, а теперь и с дочкой. Ну и, конечно, сама актриса тоже учила английский. Так что из года в год Анна проходит одну и ту же школьную программу.
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Анна Михалкова с дочкой Лидией. Фото: личный архив
Похоже, что младшая дочка еще доставит Анне Михалковой хлопот. Сама актриса как-то призналась, что ее Лидуша та еще проказница и шалунья. Да и постоять за себя в школе внучка Никиты Михалкова может не хуже мальчишек-драчунов.
«Смугленькая проказница! На деда Никиту похожа», «Озорница! По хитрющим глазкам видно», «Пижамка как будто домотканая!», «Домашние задания по ночам делаете?» — писали фолловеры.