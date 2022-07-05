Сможет ли Загитова вернуться в большой спорт, высказалась Тарасова

Алина Загитова после победы на Олимпиаде в Пхенчхане в свои 18 лет объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры, оставив за собой лишь участие в ледовых и телевизионных шоу.

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Однако сейчас после решения повысить возрастной ценз у фигуристов все настойчивее стали звучать разговоры о возможном возвращении Загитовой в большой спорт.

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова заявила, что ныне 20-летней Алине Загитовой вполне реально вновь вернуться в ряды профессионалов, особенно, если в нее будет верить тренер Этери Тутберидзе.

Источник: «Спорт день за днем».

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