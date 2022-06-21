«Смотрю — появились чьи-то трусы»: о выкидоне Волочковой в ресторане откровенно рассказал Зверев

Эксперт моды и король гламура Сергей Зверев вспомнил в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro забавный случай, который произошел с ним в ресторане.

Героиней сюжета стала Анастасия Волочкова, которая любит эпатировать публику и демонстрировать свою растяжку каждый раз, когда от нее этого ждут или не ждут.

«Это такой персонаж, который украсит любой концерт. Ты запомнишь ее на всю жизнь. Я помню, как однажды мы ужинали в дорогущем ресторане, и я смотрю, а у меня чья-то нога на плече. Я поворачиваюсь и вижу золотой туфель. Знаете, такие босоножки со стразами. Я вообще не понял юмора. Смотрю — появились чьи-то трусы. А это Настя на шпагат села и ногу мне на плечо так положила: «Ой, Сереж, привет», — рассказал Сергей Зверев.

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