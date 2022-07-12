«Смотрю, любуюсь»: жена Степы Меньщикова из «Дома-2» показала его подросшую дочку

Бывшие участники «Дома-2» Степан Меньщиков и Ангелина Монах воспитывают единственную совместную дочку Степанию.

Девочка появилась на свет, когда Меньщиков и Монах были на проекте. Но сразу после ее рождения пара покинула телестройку.

Ангелина Монах и Степа Меньщиков обожают Степанию, ставшую их поздним ребенком. Они периодически показывают крошку поклонникам, удивляясь тому, как быстро растет и меняется Степания.

В августе девочке исполнится два года.