«Смотрю, любуюсь»: жена Степы Меньщикова из «Дома-2» показала его подросшую дочку

Экс-участница реалити-шоу Ангелина Монах в восторге от своей малышки Степании.
Степан Меньщиков и Ангелина Монах

Степан Меньщиков и Ангелина Монах. Фото: соцсети

Бывшие участники «Дома-2» Степан Меньщиков и Ангелина Монах воспитывают единственную совместную дочку Степанию.

Девочка появилась на свет, когда Меньщиков и Монах были на проекте. Но сразу после ее рождения пара покинула телестройку.

Ангелина Монах и Степа Меньщиков обожают Степанию, ставшую их поздним ребенком. Они периодически показывают крошку поклонникам, удивляясь тому, как быстро растет и меняется Степания.

В августе девочке исполнится два года.

Дочь Степы Меньщикова, Степания. Фото: соцсети

«Дочка. Смотрю, любуюсь и не пойму, на кого она похожа», — написала под снимком Степании Ангелина Монах.

Поклонники считают, что Степания похожа на папу, Степана Меньщикова, и его маму.

«И на маму, и на папу», «На маму Степана!», «А по мне, так — Степан», «Такая лапонька. Уже совсем повзрослела», «На Наталью Варлей в молодости! На тебя, конечно, больше», — высказались в Сети.

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