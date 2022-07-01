«Смотрите, кто в гости пришел»: к Михаилу Галустяну наведался огромный жираф во время съемок «Звезды в Африке»

Звезда КВН, шоумен и телеведущий Михаил Галустян является соведущим Ольги Бузовой в проекте телеканала ТНТ «Звезды в Африке».

Как раз сейчас Галустян и Бузова находятся в ЮАР, где в эти дни проходят съемки третьего сезона популярного реалити-шоу.

Сюрпризы и неожиданные встречи в Африке, кажется, могут случиться на каждом шагу. Так, в гости к Михаилу Галустяну заглянул красавец жираф.

Изумленный телеведущий увидел животное в окно и тут же взял в руки камеру. В итоге получилось милое видео, которым Михаил Галустян поделился с поклонниками.