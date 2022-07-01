«Смотрите, какой у меня хвостик»: рыжеволосая Юлия Салибекова из «Дома-2» нарастила волосы

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Салибекова после развода с мужем Тиграном Салибековым начала экспериментировать с имиджем.
Сначала Юлия Салибекова отстригла волосы и из брюнетки превратилась в рыжую бестию.
А теперь решила нарастить локоны и собрать их в конский хвост. С новой прической Юлия Салибекова предстала на видео в микроблоге.
«Смотрите, какой у меня хвостик», — обратила внимание подписчиков Юлия Салибекова.
Накануне она еще и приобрела подержанную «Мазду», за которую отдала два с лишним миллиона рублей.
Так что, Юлия Салибекова сама впервые в жизни доехала из салона до дома.
«Могу сказать одно — так страшно ездить. Но ничего! Глаза боятся, руки делают. Волков бояться — в лес не ходить», — процитировала Юлия Салибекова две известные поговорки.
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