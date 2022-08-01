«Смотрим в будущее»: Дмитрий Маликов забрал сына и уехал от жены

А дочь в этом время отдыхает в Нью-Йорке.
Дмитрий Маликов

Дмитрий Маликов. Фото: Global Look Press

Певец Дмитрий Маликов на фоне слухов о разводе с женой Еленой Изаксон подлил в масла огонь новой фотографией. Он вдвоем с трехлетним сыном уехал на курорт, а его старшая дочка путешествует по Нью-Йорку. Подписчики забеспокоились, что семья музыканта все-таки распалась. Да и подпись под фото насторожила многих.

«Смотрим в будущее», - подписал фото музыкант.

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С Еленой Изаксон певец вместе уже более двух десятилетий. Сам он признавался недавно, что ему с ней непросто – и он, и она обладают сложными характерами.

Дмитрий Маликов с сыном. Фото: соцсети

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