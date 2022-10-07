Смотреть противно: Рудова в маске киски вульгарно вывалила язык – демонстрация запретного

Недавно актриса Наталья Рудова рассказала своим поклонникам, что приболела. Однако каждую пятницу звезда следует давней традиции – идет на вечернюю тусовку.

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Артистка призналась, что по-прежнему себя неважно чувствует, но все-таки решила немного развеяться.

Наталья Рудова накрасила ярко глаза розовыми тенями и примерила шапочку в виде кошачьей маски. Чтобы подразнить своих почитателей, она выставила в этом образе фото в соцсети, вывалив язык.

К слову, в интеллигентной среде показывать содержимое своего рта людям считается неэтичным.