«Смотреть противно»: Асмус после интимных сцен с Козловским показала себя с открытым ртом и потекшей тушью

Кристина Асмус решила повторить успех «Текста», где она засветилась в эротических сценах с Иваном Янковским. Разговоры о них не утихают до сих. Одно время муссировались даже слухи, что Гарик Харламов поссорился с женой после этих кадров.

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Тем не менее Кристину Асмус это нисколько не смутило, в фильме «Люся» она появляется в новых интимных сценах в паре с Данилой Козловским. Знаменитость не скрыла, что ей было приятно сниматься в них с артистом, дескать, он был крайне деликатен и старался ей угодить.

После этого Кристина Асмус запечатлелась с портретом Данилы Козловского, опубликовав кадр в личном блоге. На снимке артистка позирует с открытым ртом и потекшей тушью, вызвав таким видом неоднозначную реакцию у фолловеров.