«Смотреть это было тяжело»: Светлана Немоляева – о постельной сцене покойного мужа Александра Лазарева с Татьяной Дорониной

Актриса Светлана Немоляева в апреле этого года отметила свое 85-летие. Больше одиннадцати лет звезда советских фильмов хранит память о своем муже Александре Лазареве, которого не стало в 2011 году.

Светлана Немоляева очень любила супруга, их союз был одним из самых крепких. Правда, в самом начале совместной жизни Александр Лазарев, снявшийся вместе с Татьяной Дорониной в фильме «Еще раз про любовь», нарвался на грубость и ревность жены.

Светлане Немоляевой не понравились постельные сцены в картине, хоть Лазарев и снимался в пижаме. Наблюдать за очевидной химией между мужем и Татьяной Дорониной Немоляева не могла.