«Смотреть это было тяжело»: Светлана Немоляева – о постельной сцене покойного мужа Александра Лазарева с Татьяной Дорониной

Актриса Светлана Немоляева в апреле этого года отметила свое 85-летие. Больше одиннадцати лет звезда советских фильмов хранит память о своем муже Александре Лазареве, которого не стало в 2011 году.
Светлана Немоляева очень любила супруга, их союз был одним из самых крепких. Правда, в самом начале совместной жизни Александр Лазарев, снявшийся вместе с Татьяной Дорониной в фильме «Еще раз про любовь», нарвался на грубость и ревность жены.
Светлане Немоляевой не понравились постельные сцены в картине, хоть Лазарев и снимался в пижаме. Наблюдать за очевидной химией между мужем и Татьяной Дорониной Немоляева не могла.
Светлана Немоляева. Фото: Global Look Press
«Потому что я нормальный человек, и мы только поженились, и у нас родился сын. И вдруг такой фильм про любовь. И такие отношения на экране… Для 1968 года картина была очень откровенной и смелой. Тогда ведь любовь на экране показывали иначе, чем сегодня. И Саша, и Татьяна Васильевна были в картине невероятно органичны, и мне, молодой жене, смотреть это было тяжело», - поделилась Светлана Немоляева.
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Только спустя годы, прожив с мужем долгую жизнь, Светлана Немоляева смогла получать удовольствие от просмотра сцен, где Александр Лазарев изображает любовь с другой женщиной.
По материалам «Вечерняя Москва».
Александр Лазарев. Фото: Global Look Press