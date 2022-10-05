«Смотреть что на Плющенко, что на Ягудина не очень интересно»: Роднина вмешалась в конфликт фигуристов

Прославленная олимпийская чемпионка и чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала конфликт двух именитых спортсменов Алексея Ягудина и Евгения Плющенко.

73-летняя Ирина Роднина заявила, что ей гораздо интереснее наблюдать за молодыми фигуристами, чем за теми, кто уже давно не выходит на лед.

«Я не калькулятор — не считаю достижения ни одного, ни другого. Оба хороших спортсмена. Они — олимпийские чемпионы и добились многого. В их разборках принимать участие я не собираюсь.

Один закончил очень давно, другой — не так давно. Смешно выяснять отношения на льду. У любого спортсмена есть период жизни, когда он может выступать в полную силу. А смотреть сейчас что на Плющенко, что на Ягудина — мне не очень интересно. Лучше смотреть на современных молодых спортсменов. Кто легендарнее? Я, ха-ха», — сказала Ирина Роднина.