Сморит как султан Сулейман на Хюррем: Халит Эргенч зацеловал Бергюзар Корель на турецком пляже

Бергюзар Корель впервые за пять месяцев поделилась свежим снимком с Халитом Эргенчем. Судя по геолокации в микроблоге звезды сериала «1001 ночь», актриса со своим султаном Сулейманом вернулись в Турцию.

А ведь еще в марте в СМИ ходили слухи о том, что Халит Эргенч переехал в Великобританию. Похоже, что актера из сериала «Великолепный век» потянуло на родину.

Позируя на турецком пляже, Халит Эргенч и Бергюзар Корель миловались словно молодожены. А ведь парочка воспитывает троих детей: сыновей Хана и Али, а также дочку Лейлу.

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Халит Эргенч не выпускал возлюбленную из объятий, намекая на то, что по-прежнему испытывает глубокую привязанность к Бергюзар Корель. Кстати, на свою жену звезда «Великолепного века» смотрит тем же взглядом, который Халит включал во время съемок сцен с Мерьем Узерли, заставляя сердца поклонниц биться еще сильнее.