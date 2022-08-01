Сморит как султан Сулейман на Хюррем: Халит Эргенч зацеловал Бергюзар Корель на турецком пляже

Бергюзар Корель впервые за пять месяцев поделилась свежим снимком с Халитом Эргенчем. Судя по геолокации в микроблоге звезды сериала «1001 ночь», актриса со своим султаном Сулейманом вернулись в Турцию.
А ведь еще в марте в СМИ ходили слухи о том, что Халит Эргенч переехал в Великобританию. Похоже, что актера из сериала «Великолепный век» потянуло на родину.
Позируя на турецком пляже, Халит Эргенч и Бергюзар Корель миловались словно молодожены. А ведь парочка воспитывает троих детей: сыновей Хана и Али, а также дочку Лейлу.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль»
Халит Эргенч не выпускал возлюбленную из объятий, намекая на то, что по-прежнему испытывает глубокую привязанность к Бергюзар Корель. Кстати, на свою жену звезда «Великолепного века» смотрит тем же взглядом, который Халит включал во время съемок сцен с Мерьем Узерли, заставляя сердца поклонниц биться еще сильнее.
Халит Эргенч залюбовался своей женой Бергюзар Корель в лучах заката. Фото: личный архив
В свое время ради отношений с Бергюзар Корель актер оставил жену. Получив развод, Халит Эргенч сделал своей возлюбленной предложение руки и сердце. С Бергюзар актер познакомился на съемках турецкого сериала «1001 ночь». С тех пор они не расставались.
Бергюзар Корель сильно ревновала мужа к Мерьем Узерли, когда Халит целовал и обнимал свою партнершу. Так искренне Эргенч показывал на съемочной площадке чувства султана Сулеймана к Хюррем. Актриса вздохнула с облегчением, когда Мерьем Узерли покинула проект. Ее место заняла Вахиде Гердюм, которая, по слухам, отказалась целоваться с Халитом Эргенчем.