«Смогла сама взять стакан воды»: Корчевников рассказал о судьбе пианистки без рук Оруджалиевой

Как добавил Корчевников, произошло большое событие. «Маша первый раз смогла сама взять стакан воды. Дальше будет больше. Спасибо всем еще раз», - заявил Корчевников.

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Напомним, что Оруджалиева родилась без рук. Это ее врожденный дефект. При этом в луганской школе для одаренных и особенных детей выучилась играть на пианино.