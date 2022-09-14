«Смогла сама взять стакан воды»: Корчевников рассказал о судьбе пианистки без рук Оруджалиевой

Телеведущий Борис Корчевников в «Телеграм» рассказал о судьбе пианистки без рук Марии Оруджалиевой.
«Помните Машу Оруджалиеву, талантливую 15-летнюю пианистку без рук из Луганска? Маша потихоньку осваивает протезы, которые мы смогли сделать благодаря вам».
Как добавил Корчевников, произошло большое событие. «Маша первый раз смогла сама взять стакан воды. Дальше будет больше. Спасибо всем еще раз», - заявил Корчевников.
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Напомним, что Оруджалиева родилась без рук. Это ее врожденный дефект. При этом в луганской школе для одаренных и особенных детей выучилась играть на пианино.