СМИ: умер рэпер Саша Скул

Умер российский рэп-исполнитель Саша Скул, ему было 33 года. Тело знаменитости нашли в его квартире, сообщает Telegram-канал Mash.

Ивестно, что рэпер боролся с онкологией. Пока подробности кончины Саши Скула не известны.

«Саши Скула (Александр Ткач) больше нет. Покойся с миром, друг», — написал в социальных сетях Евгений Поляков, который дружил с музыкантом.

Напомним, настоящее имя Саши Скула — Тагир Маджулов. Начинал он свой творческий путь в 2009 году и до 2014-го играл в группе «Бухенвальд Флава», исполнявшей песни про национализм и кризис в России. Потом группа распалась и Маджулов стал выступать сольно, записав четыре альбома и фиты с ЛСП, ATL, Horus.

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