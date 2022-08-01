СМИ: состояние здоровья Анастасии Заворотнюк резко ухудшилось

Состояние тяжелобольной Анастасии Заворотнюк ухудшилось. Об этом сообщает сайт ProZvezd со ссылкой на журналиста Алексея Еремина. Его источник утверждает – экспериментальная терапия, которую принимала звезда сериала «Моя прекрасная няня», помогать перестала. Мол, ситуация совсем плохая, и шансы выжить у звезды малы.

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Ранее многие поклонники заметили, что муж Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев давно не выходит на лед. Он отказался от летних прибыльных гастролей в шоу Татьяны Навки, в котором зарабатывает уже много лет. исчезновение Чернышева многие связали с ухудшением здоровья Заворотнюк.

Напомним, Анастасия Заворотнюк заболела в 2019 году. У нее рак мозга, который диагностировали через год после третьих родов.