СМИ сообщили о госпитализации Владимира Познера с «ковидом» в состоянии средней тяжести

16 сентября в Сети прошла информация, что популярный телеведущий Владимир Познер экстренно госпитализирован в московскую клинику с коронавирусом в состоянии средней тяжести.

До этого 88-летний мэтр отечественного ТВ «ковидом» якобы не болел.

Как сообщает Telegram-канал Mash, 15 сентября у Познера появились симптомы: кашель, головная боль и общая слабость. Температура повысилась до 37,2. Когда симптомы ухудшились, Владимир Владимирович вызвал скорую. Медики сделали ведущему тест на коронавирус, и он показал положительный результат.

Учитывая сопутствующее заболевание (гипертоническая болезнь с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений), врачи приняли решение положить Познера в больницу.

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Однако ветеран отечественного ТВ оперативно опроверг эту информацию.