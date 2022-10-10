СМИ: Собчак и Нарусова спешно отправились на рейс Москва — Стамбул

Пока эту информацию Ксения Собчак никак не прокомментировала, хотя она обычно внимательно следит за тем, что о ней пишут журналисты и админы интернет-каналов.

Отметим, что в марте Собчак уже улетала из России, когда ее рассекретили в аэропорту она создала пост, в котором заверила, что просто отправилась с сыном Платоном в отпуск в Турцию. Позже ее сняли на камеру в терминале Тель-Авива. Светской львице ничего не оставалось делать, как признаться, что она действительно улетела в Израиль.

Когда ситуация в стране более-менее нормализовалась, Ксения Собчак вернулась в Москву к своему мужу Константину Богомолову. Отметим, что недавно людей, очень похожих на эту пару, видели входящими в израильское посольство.

Источник: «СтарХит».