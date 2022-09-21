СМИ: Собчак и Богомолов после известий о мобилизации спешно засобирались в Израиль

Сейчас в СМИ вновь прокатилась серия публикаций о том, что Собчак и Богомолов все-таки решились покинуть страну и улететь в Израиль. Произошло это после известий о частичной мобилизации в России.

По предварительной, пока не подтвержденной информации, супругов видели в посольстве Израиля. Компанию им якобы составляли их экс-супруги артисты Максим Виторган и Дарья Мороз.

Ходят также слухи, что Собчак решила увезти в Израиль сына Платона. Не исключается, что Богомолов тоже хочет взять за рубеж дочку Аню. И именно поэтому с ним была в посольстве бывшая жена Дарья Мороз.

Как пишет 5-tv.ru, Собчак и Богомолов получили израильское гражданство якобы еще после февральских событий, ведущая и ее сын имеют еврейские корни.