СМИ: Наталья Водянова впервые пропустила Неделю моды в Париже из-за шестой беременности

Наталья Водянова является одной из самых известных топ-моделей. Ее называют нижегородской Золушкой, так как она из простой и бедной семьи. Ее увидел агент на улице и позвал на работу в Париж. Так началась ее карьера. Уже много лет она живет во Франции, где растит пятерых детей. В 2020 году звезда стала женой миллиардера Антуана Арно, с которым уже больше 10 лет вместе.
У Натальи трое детей от первого брака: Лукас, Нева и Виктор. А своему нынешнему мужу она подарила сыновей Максима и Романа. Обычно модель с ними часто путешествовала, но в этом году она пропала из поля зрения фанатов. С февраля Водянова не появлялась на публике.
Осенью в Париже прошла Неделя моды. В ней приняли участие многие модели, включая Ирину Шейк. А вот Наталья впервые пропустила модные показы. Оказалось, что возможно это произошло из-за того, что модель беременна. По слухам, она плохо себя чувствует, поэтому ее и не увидели на подиумах. По данным Telegram-канала «НеМалахов СЛИВки». Вскоре эта новость появилась и в СМИ.
Однако пока Водянова продолжает хранить молчание. Поклонники не исключают, что 40-летняя модель хочет подарить Арно дочку, так как пока у них общие только сыновья.
Дети Натальи Водяновой. Фото: соцсети модели