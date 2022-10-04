СМИ: Наталья Водянова впервые пропустила Неделю моды в Париже из-за шестой беременности

Осенью в Париже прошла Неделя моды. В ней приняли участие многие модели, включая Ирину Шейк. А вот Наталья впервые пропустила модные показы. Оказалось, что возможно это произошло из-за того, что модель беременна. По слухам, она плохо себя чувствует, поэтому ее и не увидели на подиумах. По данным Telegram-канала «НеМалахов СЛИВки». Вскоре эта новость появилась и в СМИ.

Однако пока Водянова продолжает хранить молчание. Поклонники не исключают, что 40-летняя модель хочет подарить Арно дочку, так как пока у них общие только сыновья.