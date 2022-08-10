СМИ: Кудрявцева разводится с молодым мужем, который потерял работу

9 августа ведущая Лера Кудрявцева отметила день рождения дочки Машеньки от молодого мужа Игоря Макарова. Девочке исполнилось 4 годика.

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На празднике в честь малышки Игорь Макаров так и не появился, усилив слухи о разладе с женой. Ранее Лера Кудрявцева сама жаловалась, что в ее жизни наступил тяжелый период, кроме того, она рассказывала, что ее муж ушел из большого спорта (он хоккеист) и пытается найти себя.

Блогер Лена Миро считает, что все финансовые траты лежат полностью сейчас на Лере Кудрявцевой, от того она и выглядит несчастной и уставшей.

А по данным издания «Дни.ру», Лера Кудрявцева и вовсе якобы расстается с супругом, который на 16 лет ее младше.