СМИ: фигуристка Александра Трусова прекратила работу с Этери Тутберидзе

Александра Трусова является одной из молодых фигуристок, которая победила в юниорском Гран-при. А также именно она стала серебряный призер XXIV зимних Олимпийских игр. Однако тогда фигуристка очень расстроилась, что не стала победительницей. Она устроила истерику сразу после оглашения результатов проката.
Недавно Трусова отказалась выступать с произвольной программой. Она снялась с контрольного проката в Москве. Вице-чемпионка Олимпиады-2022 теперь ушла от своего тренера Этери Тутберидзе, которая славится тем, что взращивает чемпионок в фигурном катании.
Она перешла под крыло к Светлане Соколовской. В число известных воспитанников этого тренера входят: Арина Мартынова, Катарина Гербольдт, Анна Овчарова, Мария Сотскова.
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Пока сама Трусова не пояснила причину своего перехода. При этом еще в конце сентября спортсменка выступала на контрольных прокатах сборной России, представляя группу Тутберидзе, сообщает «Спорт. Риа-Новости».
Напомним, что ранее от Этери также ушли Юлия Липницкая, Евгения Медведева. К слову, Некоторое время назад Трусова стала тренироваться в академии Евгения Плющенко, но потом она вернулась к Тутберидзе. По всей видимости, теперь ее намерения более серьезные.