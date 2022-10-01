СМИ: фигуристка Александра Трусова прекратила работу с Этери Тутберидзе

Она перешла под крыло к Светлане Соколовской. В число известных воспитанников этого тренера входят: Арина Мартынова, Катарина Гербольдт, Анна Овчарова, Мария Сотскова.

А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Пока сама Трусова не пояснила причину своего перехода. При этом еще в конце сентября спортсменка выступала на контрольных прокатах сборной России, представляя группу Тутберидзе, сообщает «Спорт. Риа-Новости».

Напомним, что ранее от Этери также ушли Юлия Липницкая, Евгения Медведева. К слову, Некоторое время назад Трусова стала тренироваться в академии Евгения Плющенко, но потом она вернулась к Тутберидзе. По всей видимости, теперь ее намерения более серьезные.