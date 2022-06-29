СМИ: дочь Этери Тутберидзе тайно вышла замуж за сына звезды сериала «Моя прекрасная няня»

Девятнадцатилетняя дочь прославленного тренера Этери Тутберидзе Диана Дэвис вышла замуж за своего партнера по льду, 23-летнего Глеба Смолкина.
Молодой человек является сыном актера, звезды сериала «Моя прекрасная няня» Бориса Смолкина.
Судя по всему, этот союз был предрешен, ведь Диана и Глеб много лет тренируются и выступают вместе.
Стоит отметить, что сами молодожены пока никак не прокомментировали факт вступления в брак. Сообщается, что информация об их бракосочетании появилась на одном из американских сайтов, посвященных фигурному катанию.
Да еще в микроблоге дочь Этери Тутберидзе и ее молодой муж делятся снимками, на которых можно разглядеть обручальные колечки на пальцах обоих влюбленных.
Как сообщается, Диана Дэвис и Глеб Смолкин поженились еще 18 марта.
Дочь Этери Тутберидзе Диана и Глеб Смолкин. На фото видны обручальные кольца. Фото: соцсети
Напомним, дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис родилась, живет и тренируется в США.
По материалам «СтарХит».
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