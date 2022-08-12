СМИ: актриса Яна Кошкина госпитализирована с коронавирусом

12 августа в Сети появилась информация о госпитализации популярной актрисы Яны Кошкиной.

Якобы 32-летняя звезда сериалов поступила в московскую больницу с коронавирусом и находится в состоянии средней тяжести.

Как сообщает Telegram-канал Mash, артистке стало плохо 8 августа — у нее поднялась температура, появились кашель и другие признаки «ковида». Яна попыталась лечиться сама, но безрезультатно. Когда ее состояние ухудшилось, девушка вызвала скорую, и ее положили в больницу, где подтвердили заражение CoViD-19.

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Напомним, Кошкина снималась в сериалах «Интерны», «Кухня», «Проснемся вместе?», «Молодежка», «ЧОП», «Домашний арест», «Звоните ДиКаприо!» и многих других. Также ее можно увидеть в фильмах «Одноклассницы», «Напарник», «(Не)идеальный мужчина», «Красотка в ударе» и прочих.