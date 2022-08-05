СМИ: актер Андрей Чернышов госпитализирован в Москве

5 августа в Сети появилась информация, что 49-летний актер театра и кино Андрей Чернышов госпитализирован в одну из больниц Москвы.

Якобы у звезды сериалов ухудшилось здоровье, и он должен пройти комплексное обследование, после которого ему назначат лечение. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

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Напомним, что Чернышов известен зрителям по сериалам «Свободная женщина», «Две судьбы», «Право на любовь», «Общая терапия», «Земский доктор», «Анатомия убийства» и многим другим. Участвовал в телепроектах «Король ринга», «Две звезды», «Лед и пламень», ведет передачу «Легенды кино» на канале «Звезда».

Женат на своей коллеге по сцене Марии Добржинской.