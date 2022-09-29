«Смешение людей, смешение религий»: Анна Нетребко и ее муж помолились и поставили свечи в Храме Гроба Господня

Звезда мировой оперной сцены Анна Нетребко и ее муж, тенор Юсиф Эйвазов в эти дни находятся на гастролях в Израиле.

Пара не только выступает на сцене, но и путешествует по стране, посещая самые известные места.

Побывали Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов и в Иерусалиме.

В микроблоге Анна Нетребко поделилась кадрами, запечатлевшими ее и мужа в Храме Гроба Господня. Здесь супруги поставили свечи и помолились о здравии близких.