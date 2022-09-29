«Смешение людей, смешение религий»: Анна Нетребко и ее муж помолились и поставили свечи в Храме Гроба Господня

Звезда мировой оперной сцены Анна Нетребко и ее муж, тенор Юсиф Эйвазов в эти дни находятся на гастролях в Израиле.
Пара не только выступает на сцене, но и путешествует по стране, посещая самые известные места.
Побывали Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов и в Иерусалиме.
В микроблоге Анна Нетребко поделилась кадрами, запечатлевшими ее и мужа в Храме Гроба Господня. Здесь супруги поставили свечи и помолились о здравии близких.
«Храм Гроба Господня. Смешение людей, смешение религий, смешение энергий, но мысли у всех одни… в эти дни — особенно», — написала под фото Анна Нетребко.
Анна Нетребко и ее муж Юсиф Эйвазов в Храме Гроба Господня. Фото: соцсети
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«Невероятно, как вы нашли друг друга. Насколько гармоничная пара. Будьте счастливы», «Какое счастье, попасть в Святой город. Пусть Господь вас благословит на долгую и счастливую жизнь и всем нам подарит мир!», «Мира, добра, любви, счастья, здоровья, благополучия и радости вам! Так вы прекрасны!» — отозвались на публикацию поклонники Анны Нетребко.