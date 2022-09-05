«Смесь китайца с Моникой Белуччи»: изменившаяся до неузнаваемости Бузова появилась в ресторане

Ольга Бузова появилась в ресторане в новом имидже, собрав в тугой пучок волосы сзади.

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То ли из-за того, что локоны были затянуты назад слишком сильно, то ли по какой-то иной причине, но ведущая стала напоминать восточную красавицу. А кое-кто увидел в Ольге Бузовой Монику Белуччи.

«Смесь китайца с Моникой Белуччи», «Что с фесом, не пойму?», «Глаза какие интересные стали», — прокомментировали обнародованные кадры пользователи Сети.