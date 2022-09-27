«Смертную казнь надо возвращать»: Запашный после трагедии в Ижевске предложил провести референдум

После трагедии в Ижевске депутат Госдумы Константин Затулин предложил вернуться к вопросу о возвращении смертной казни в РФ относительно отдельных преступников. Однако первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Ирина Панькина заявила ТАСС, что смертная казнь не может рассматриваться как возможная мера наказания за любое преступление.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Народный артист Эдгард Запашный, увидев, что в верхах не хотят принимать такого решения, предложил провести референдум на эту тему, узнав волю народа. Он убежден, что люди поддержат идею смертной казни.

«Смертную казнь надо возвращать по нескольким статьям. И одна из первых статей – это педофилия. Вторая статья – это терроризм, под который попадает массовый расстрел людей. И нам уже нужно выходить из-под давления ЕСПЧ, который вынудил Ельцина подписать этот меморандум.

Надо брать пример с Советского Союза, при котором смертная казнь существовала. И надо помнить, что в ряде цивилизованных стран смертная казнь существует до сих пор. Это Соединенные штаты Америки, Китай, где смертную казнь распространяют даже за убийство панды.

Если на референдум будет внесен такой вопрос (если правительство не решается принять такое решение), я уверен, что люди проголосуют «за» по ряду статей. И я в том числе», - сказал в эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro Эдгард Запашный.