«Смерть, которая мало кого затронет»: для прощания с Горбачевым Худяков не стал подбирать добрые слова

«Горбачев — смерть, которая мало кого затронет. Его даже там, куда «ему страшно было уходить», по словам представителя Фонда Горбачева, не ждали. Может, забыли?» — написал в «Телеграме» Худяков.

Политик считает, что Горбачев был лидером, который не справился ни с чем: имея ресурсы величайшей страны, допустил распад СССР; реформы-перестройку устроил так «криво», мягко говоря, что его возненавидела и советская номенклатура, и народ. <...> Неудачник? Да. Инициативный глупец? Безусловно. Слабый политик и лидер? Конечно же. Предатель, враг? Так его именуют сегодня многие, плюют прямо в гроб. Нет, не предатель, не враг. Все-таки неудачник и глупец, слабый лидер», — заявил Худяков.