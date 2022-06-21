Сменятся приоритеты: Александр Васильев рассказал, когда «Модный приговор» вернется в эфир

Всю весну в эфире Первого канала отсутствовал ряд развлекательных программ. Поменять сетку вещания решили после начала кампании по защите Донбасса, чтобы больше времени направить на общественно-политические передачи.

Телезрители за это время успели соскучиться по мейковер-шоу «Модный приговор». Многие посчитали, что проект уже больше совсем не вернется в эфир. Однако, его ведущий Александр Васильев рассказал, когда ждать новые выпуски всенародно любимой передачи.

«В планах возобновить выпуск программы с сентября 2022 года», — рассказал телеведущий сайт Газета.ru.

Также историк моды поведал, что в программе сменятся приоритеты: отныне упор будет делаться на российских производителей модной одежды.

Источник: Газета.ru