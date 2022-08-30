Сменит Маслякова: объявлено, кто стал новым ведущим фестиваля «Голосящий КиВиН-2022»

Вслед за заменой ведущего в шоу «Голос» на Первом канале, где вместо Дмитрия Нагиева будет на сцене Лариса Гузеева, произошли новые перестановки. Вести фестиваль «КиВин-2022» вместо Александра Маслякова будет шоумен Дмитрий Хрусталев. Об этом сообщает сайт РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал.

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Александр Масляков в прошлом сезоне телеведущий и президент международного союза КВН пропустил много игр из-за состояния здоровья. Его заменили сразу несколько звезд, включая Дмитрия Хрусталева. «Голосящий КиВиН-2022» выйдет в эфире 9 сентября в 21-45.